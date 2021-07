Ich will nicht mehr auf eure Hochzeiten eingeladen werden!

Wenigstens fließt der Prosecco schneller, je teurer die Location ist, denn desto besser ausgebildet ist das Service-Personal. Damit steigt meine Chance auf eine gezielte Kurzzeitamnesie. Das hat schon einige Male meine psychische Gesundheit gerettet. Denn spätestens, wenn die Hochzeitsspiele beginnen, sind wir wieder bei der Fremdscham. Was ist lustig und auch nur ansatzweise würdevoll daran, den Bräutigam vor einem Laken zu platzieren und die Braut dazu zu bringen, ihn blind mit Torte zu füttern? Was ist romantisch daran, Teelichter zu verteilen und dazu „I See Fire“ von Ed Sheeran zu spielen? Einiges, offensichtlich. Denn jetzt sitzen Alexander* und Rebecca* selig in der Mitte des Raumes. Jeder Gast darf – also muss – ein Teelicht vor ihnen platzieren und ihnen etwas wünschen. Währenddessen singt Ed Sheeran auf Englisch von Blut im Wind und Feuer, das die Seelen aushöhlt. Den Songtext hat sich wohl niemand genauer angehört.