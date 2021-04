„Liebe muss man sich leisten können, ganz besonders in Ägypten. Als ich mich mit Anfang 20 in meine Arbeitgeberin verliebte, konnte ich das nicht. Ich arbeitete als Kellner in einem Café. Meine Chefin war süß, lebte in einem wohlhabenden Stadtteil und kam aus einer reichen Familie. Das alles machte sie unerreichbar für mich. Denn ich hatte damals weder eine eigene Wohnung noch einen richtigen Job. Wer als Mann in Ägypten heiraten möchte, braucht Geld, erst recht wenn die Frau reich ist. Also beschloss ich, Karriere zu machen und erst zu ihr zurückzukehren, wenn ich einen guten Job habe. Heute, zehn Jahre später, habe ich meine beruflichen Ziele erreicht. Aber den Glauben an die Ehe habe ich inzwischen verloren.