Was mir das Herz bricht: Pubertärer Oberlippenflaum

Nun bleiben Babys naturgemäß nicht klein. Sie wachsen, lernen laufen, bekommen eine Schultüte in die Hand gedrückt und irgendwann wünschen sie sich eine Plasmaglotze, wie Paul aus der 7b sie auch von seinen Eltern bekommen hat. Und eines Morgens am Frühstückstisch, der pubertäre kleine Bruder hat sich gerade das dritte Schokocroissant mit Nutella beschichtet und man will ihm sagen „Du hast da was hängen“, bemerkt man: Das da über der Oberlippe – das ist kein Nutella! Das ist die Rückkehr des Flaums! Nur, dass er jetzt nicht mehr oben auf dem Kopf wächst und auch nicht mehr auf der Liste der weltbesten Dinge steht. Stattdessen bricht er einem das Herz.