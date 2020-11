Was mir das Herz bricht: Deko in Airbnb-Unterkünften

Und das macht es doppelt traurig: Viele fallen anscheinend drauf rein. Finden es pfiffig, wenn auf dem Teelichthalter Muscheln sind, weil das Meer ja in der Nähe ist. Wenn in der Küche ein „Coffee Menu“-Plakat mit Cappuccino- und Latte-Macchiato-Erklärmotiven drauf hängt, denn hier kocht man schließlich Kaffee. Sie halten das für „wohnlich“, obwohl es eigentlich nur betont, das hier niemand wohnt. Denn zwischen dem Herzkissen mit Armen im Wohnzimmer und dem Schild neben der Wohnungstür, auf dem „Home“ steht, klaffen diese riesige Lücken, in denen sich in einer normalen Wohnung Leben ansammeln würde: an den Kühlschrank gepinnte Geburtstagseinladungen, dreckige Teller in der Spüle, eine zerwühlte Wolldecke, ein aufgeschlagenes Buch, eine halbvolle Tasse, eine Topfpflanze, ein überfüllter Wäschekorb und eine halbleere Zahnpastatube. Ohne die Deko würde gar nicht auffallen, dass das alles fehlt. Denn ohne die Deko würde die Wohnung nicht so kläglich „Ich tue so, als wäre ich ein echtes Zuhause!“ quieken. Und übrigens auch nicht so überdeutlich auf das moralische Versagen der Vermieterin (und der Mieterin) hinweisen: „Hier könnte eigentlich wirklich jemand wohnen, bloß verknappen wir halt lieber gemeinsam den Wohnraum in dieser Stadt. Sorry, not sorry!“