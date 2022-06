Horror-Date: Das unfreiwillige Doppeldate

Manche Dates sind schlimmer als andere, in dieser Serie erzählen wir davon. Diesmal: Unser Autor wird zufällig zum Zeugen, wie sein Date jemand anderen trifft.

Datingsituation: Unfreiwilliges zweites Date mit Gesellschaft

Geschlecht und Alter des Dates: weiblich, Anfang 20

Vibe des Dates: Für alle Beteiligten unangenehm

Horrorstufe: 6/10

Manche zweiten Dates sind wie ein schlechtes Sequel: Sie halten nicht, was ihr Vorgänger verspricht. Anisa (Name geändert) und ich verstanden uns bei unserem ersten Treffen auf Anhieb. Sie war ein kanadisches Tinder-Date, das ich vor ein paar Jahren im ägyptischen Ferienort Hurghada kennengelernt habe. Ich mochte ihren Humor, ihr Lächeln, ihre dunklen Augen. Um zwei Uhr nachts gingen wir in mein Hotelzimmer. Am nächsten Morgen küssten wir uns zum Abschied. Ich zweifelte nicht daran, dass wir uns wiedersehen würden.

Drei Tage später, immernoch im Urlaub. Von Anisa hatte ich nichts mehr gehört. Der Abend begann trotzdem vielversprechend. Nämlich mit zwei Amerikanern, die ich in meinem Hostel kennengelernt hatte. Vom ersten Handschlag an waren die Rollen klar verteilt. Sie sahen aus wie Footballspieler in einem Highschool-Film: volles Haar, dicke Oberarme, breites Kreuz. Verglichen mit ihnen fühlte ich mich wie ein pickeliger Nerd, der froh war, wenn er mit den großen Jungs spielen durfte. „Willst du ein Bier trinken gehen?“, fragte Jake, der Größere der beiden. Ich nickte und zog schnell meine Schuhe an. Nicht, dass sie es sich noch anders überlegen würden.