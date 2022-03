Horror-Date: Die Schlafwandlerin

Ich wusste nie, was genau passiert war. Bis ich vergangenen Herbst Mona wiedergetroffen habe, beim Feiern. Angetrunken und mit einigen Jahren Abstand konnte sie über Nackt-im-Flur-Gate reden. Ihr Teil der Geschichte ging so: Sie hatte geschlafwandelt. Das sei ihr weder davor noch danach passiert, jedenfalls nicht, dass sie wüsste. Sie war aus meiner Wohnung spaziert, wie der Herr sie schuf, und sei wohl durch die verzweigten Gänge des riesigen 70er-Jahre-Baus gelaufen, bis sie aufgewacht war. Sie hatte Panik bekommen und keine Ahnung gehabt, wo meine Wohnung war. Meinen Nachnamen kannte sie nicht. Alle Gänge und Türen sahen gleich aus. Und bald würden die Menschen aufstehen, aus ihren Wohnungen kommen und sie finden und es würde der schmachvollste Moment ihres Leben sein. Sie hatte versucht, sich irgendwie zu erinnern, welchen Weg wir von der Haustür zu meiner Wohnung gegangen waren und irgendwann war ihr nur noch übrig geblieben, in dem Gang, in dem sie die richtige Tür vermutete, systematisch an Türen zu klopfen, wegzurennen und hinter einer Ecke hervorzuspähen, wer öffnen würde. Das hatte aber nicht richtig geklappt, weil die wenigen, die überhaupt öffneten, nicht weit genug herauskamen, so dass sie sie hätte sehen können. Bis sie hörte, wie ich ihren Namen rief.