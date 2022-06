Horror-Date: Die wandelnde Red Flag

In Leonards Tinder-Profil stand, er sei Lehrer, 30 Jahre alt, sportlich aktiv und an vielen Unternehmungen interessiert. Wir verabredeten uns zu einem Spaziergang im Park. Doch schon als wir uns von der U-Bahn-Haltestelle in Richtung Park aufmachten, setzte Leonard mit seinem ersten Monolog an. Er erzählte von einem Hindernislauf an diesem Tag, bei dem er durch einen See geschwommen, an Seilen hochgeklettert und über Feuer gesprungen sei: „Da war diese hohe Wand, wo man drüber klettern musste. Einer meiner Freunde hat das echt nicht gepackt. Ich musste mich sooo zusammenreißen, ihn nicht auszulachen. Für mich war das halt gar nicht schwer. Ich gehe nämlich zwei Mal die Woche pumpen und dann noch laufen und bin echt gut trainiert“, sagte er. „Na, du bist ja ein ganz Toller“, dachte ich mir.