Horror-Date: Doppeldate mit Frauenfeind

Die beiden Freundinnen Dani und Jule – beide heißen in Wahrheit anders – waren menschlich einwandfrei, aber ich konnte beim besten Willen nicht viel mit ihnen anfangen. Aber gut. Da saßen wir also zu viert um den Küchentisch, Henri schenkte ihnen Weißwein ein und verhielt sich reichlich komisch. Er schien seine Gesichtsmuskulatur unter Kontrolle behalten zu wollen und redete unnatürlich gewählt. Er machte zum Beispiel Komplimente. Dani, die er „klarmachen“ wollte, hatte eine Silberkette an, die er beeindruckend gut abgestimmt zu ihrem blauen Top fand. Dann stellte er mit immer nervöser werdender Stimme verschiedene Fragen, alle an Dani. Jule und ich schwiegen betreten. Er griff verschiedene Informationen auf, die er sich scheinbar aus ihrem gemeinsamen Chat gemerkt hatte: Wie geht es mit der Hausarbeit voran? Hast du noch Streit mit deinem Vater? Hast du dir die schwarzen Schuhe gekauft? Wenn sie dann antwortete, ging er aber nicht darauf ein, sondern stellte einfach die nächste Frage.

„Kannst du bitte mit der anderen auf den Balkon gehen?“

Die Stimmung war mehr als unangenehm. Und es half bei Gott nicht, dass Henri immer wieder gezielt Dani berührte: an der Hand, an der Schulter. Immer mit einem unheimlichen Lächeln, das so aussah, als ob es jederzeit in Wut kippen könnte. Es war, als ob Jule und ich als Unbeteiligte einer Art Ritual zuschauten. Ich versuchte ein paar Mal mittels verkrampfter Ironie, meinen Freund aus seinem komischen Programm herauszureißen: „Henri, du strahlst Unmengen an menschlicher Wärme aus. Richtig kuschelig grade.“ Aber er funkelte mir nur böse zu und als die beiden Frauen zusammen ins Bad gingen, gab er mir die Anweisung: „Kannst du bitte mit der anderen auf den Balkon gehen?“