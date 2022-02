Horror-Date: Hahnenkampf in Casablanca

Irgendwann wollte Khadija unbedingt tanzen gehen – und wir gingen tanzen. Nur ist die Tanzfläche ein natürlicher Feind des körperlich Uninteressanten. Und das war jeder neben Ben und Mimoun. In dem Club, in den wir gegangen waren, war die Musik noch lauter und mein Hofnarren-Gekreische konnte sie nicht mehr übertönen. Ich musste zu Slapstick übergehen. Ich schlug vor, dass sich alle in einem Kreis versammelten und immer eine:r der Reihe nach einen Move vormachen sollte, den die anderen nachtanzten. Es war ein großer Erfolg. Alle vier tanzten unglaublich sexy und schlichtweg gut. Dann war ich dran und machte den „Taucher“ (in die Hocke, während eine Hand die Nase zuhält und die andere in der Luft herumfuchtelt). Naima, Khadija und Ben schienen das ganz ulkig zu finden. Aber Mimoun schüttelte kühl den Kopf und verweigerte eiskalt meinen Move, woraufhin ich auch von den anderen übergangen wurde.

„Hier ist ein Mann zu viel und wir sind es nicht.“

Naima stand eindeutig auf Ben und meine Chance auf Romance lagen röchelnd in ihrem eigenen Blut. In ein Erdloch geworfen und verscharrt wurde sie dann endgültig, als wir aus dem Club rauskamen und Ben einer uralten, hutzeligen Oma, die noch nicht einmal gebettelt hatte, Geld in die Hand drückte und sie dann ganz lange und ganz fest in die Arme nahm. Die Oma war völlig beseelt von dieser großen, starken, Jesus-haften Gestalt. Ben sagte, er habe sich Hals über Kopf die Oma verliebt, es wurden Fotos gemacht und ich sah Naima an, dass sie innerlich zerfloss bei so viel Cuteness. Spätestens hier hätte ich das Feld räumen sollen. Aber wir gingen noch alle zu Naima.