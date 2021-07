Horror-Party: Eskalation im eigenen illegalen Techno-Club

So kam es, dass Karl ein Loch in die Wand des Wohngebäudes in unserer Kleinstadt in Baden-Württemberg kloppte, in dem wir zu der Zeit (übrigens noch vor der Corona-Pandemie), in einer WG zusammenlebten. Vor Wochen hatten wir entschieden, dass es an der Zeit wäre, nicht mehr nur über die Clubs zu nörgeln, sondern selbst einen aufzumachen. Natürlich ohne Genehmigung, natürlich völlig chaotisch. Wir hatten sowas ja noch nie gemacht. Klar arbeiteten wir damals beide im Nachtleben, aber ein eigener Laden? Wir dachten uns, dass das so schwer schon nicht sein konnte und beschlossen, dass mit guter Vorbereitung eigentlich wenig schiefgehen könnte.