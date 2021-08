Horror-Party: Die Sauffahrt, die auf der Polizeiwache endete

Schon am zweiten Abend stellte sich raus, dass das Konzept eines einsamen Bergdorfes nur bedingt auf die Ansprüche eines Rudels feiergeiler Saufboys ausgerichtet ist. Wir beratschlagten, ob man noch eine Stunde durch die Berge runter an die Küste und in die nächstgrößere Stadt fahren sollte, um dort andere junge Menschen mit unserer Gesellschaft zu beglücken. Währenddessen tranken wir große Mengen einer gottlosen Rotwein-Grappa-Fanta-Mische. Das Ganze endete in dem Entschluss, dass der Fahrer per Schere-Stein-Papier ermittelt werden sollte. Das Turnier zog sich dann nochmal eine Stunde lang hin und alle wurden immer blauer. Zum Schluss waren nur Lutz* und ich übrig. Es ging um alles. SCHERE … STEIN … PAPIER! Lutz: Papier, Ich: Schere. Schnippi-Schnappi. Ich war sehr glücklich.

Wir grölten, bis die Türen aufgerissen und Maschinenpistolen auf uns gerichtet wurden

Betrunken Auto fahren war in unserem Kreis damals schon lange kein Tabu mehr. Das hier war nur der nächste Schritt. Lutz war ziemlich nervös, wusste aber, dass er keinen Rückzieher machen konnte. Man hätte ihn SCHLAFFI! SCHLAFFI! genannt. Das wäre schlimm gewesen. Außerdem war zu diesem Zeitpunkt alles unfassbar lustig und krass. Und es war ja quasi ausgeschlossen, dass es hier oben in dieser Wildnis willkürliche Polizeikontrollen gab. Wir quetschten uns also mit Wodka und Primitivo zu sechst in den Fünfsitzer und fuhren mit Pauken und Trompeten aus dem Dorf hinaus. Nach fünfzehn fröhlichen Minuten Fahrt durch die Nacht hielt Lutz mit einem Ruck an und schrie: „Fuck, da vorne ist ne Polizeikontrolle!“