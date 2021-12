Vom Sicherheitsmann beim Knutschen erwischt

Berlin liegt mitten in Kairo. Zumindest in dieser Nacht, auf dieser Party. Der Taxifahrer setzt mich am Eingang eines Hochhauses ab und da stehen sie schon: Die Frauen mit Piercings und bauchfreiem Top, die Männer mit Ohrringen und tätowierten Unterarmen. Ich stell mich geduldig in die Schlange – auch das kenn ich ja schon aus Berlin – und zahle an der Kasse den Eintritt von 400 ägyptischen Pfund. Das sind umgerechnet rund 22 Euro. Dafür kann man in einem normalen Restaurant sieben Mal Essen gehen. Aber was soll's – der DJ ist extra aus Berlin eingeflogen und der Dancefloor befindet sich auf dem Dach. Das will ich nicht verpassen.