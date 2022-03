Horror-Date: Die Titanic-Panne

„Der Eine“ kam dann auch sehr schnell. Er hieß Lukas, war schon 18 und bei allen Mädchen in meinem Dorf ziemlich beliebt. Er war mir schon eine ganze Weile aufgefallen. Aber erst auf dem Sommerfest meiner besten Freundin habe ich dann endlich mit ihm geredet. Und was er so sagte, gefiel mir schon sehr. Er brachte alles mit: Er war ein Gentleman, genau wie Justin, machte mir immer die Tür auf und half mir den ganzen Abend über in meine Jacke. Außerdem hörte er auch Justins Musik – jedenfalls ab und zu. Und er hat mit mir philosophiert. Zwar über Elektroautos (er hat eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht), trotzdem war ich so beeindruckt, dass ich mich mit ihm alleine treffen wollte. Zum Glück fragte er mich am Ende der Feier noch nach meiner Nummer und am nächsten Tag verabredeten wir uns für den kommenden Samstag – unser erstes Date und das erste meines Lebens.