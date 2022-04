Horror-Date: Dog-Fight statt One-Night-Stand

Aber dann kam es zur Eskalation, oder besser: Fresskalation. Zurück in der Wohnung verteidigte Nero nämlich wieder sein Revier, während Igor sich in seinen Winkel verzog. Diesmal veränderte sich aber noch etwas: Nero hatte noch Futter in seinem Napf. Zwar hatte Igor schon gegessen, ist aber in der Regel einem Nachschlag nie abgeneigt. Als Alex kurz duschen ging, hatte Igor die Nase voll: Aus Trotz (und vermutlich auch Appetit) entschloss er sich kurzerhand dazu, das Essen von Nero komplett aufzufressen. Also ging Nero zur Attacke über, als hätte er nur darauf gewartet. Es entbrannte ein richtiger Dog-Fight, mit allem, was dazugehört: kläffen, knurren, schnappen, rangeln. Während ich versuchte, die beiden zu trennen, kam Alex nur mit einem Handtuch bekleidet aus dem Bad gerannt.