Horror-Date: Ohne Worte, aber mit großen Erwartungen

Nun sitze ich also an diesem Tisch, schneide Zwiebeln und überlege scharf, was ich als nächstes sagen könnte, während er schweigt oder mir einsilbig antwortet. Wetter, Mitbewohner, Uni, viel mehr fällt mir nicht mehr ein. Ich weiß quasi nichts über Lukas und es wirkt auch nicht so, als würde er viel Persönliches von sich erzählen wollen. Die Stimmung ist angespannt. Warum wollte er mich unbedingt treffen, wenn er doch gar nichts über mich wissen will? Die Antwort erfahre ich später. Nach dem Essen fragt er, ob ich einen Film gucken möchte.