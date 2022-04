Horror-Date: Das kläffende Ungeheuer

Tom führte mich in sein Schlafzimmer. Ich erwartete schon fast, dass wir direkt im Bett landen, da sah ich auf dem Boden zwei Sportmatten und elastische Bänder liegen. „Welche Übungen kannst du mir zeigen?“, fragte Tom, der wohl wissen wollte, ob ich überhaupt was draufhabe. Ich machte ein paar Liegestütz und fühlte mich dabei merkwürdig beobachtet. Tom sagte in professionellem Trainer-Tonfall, dass ich das ganz gut mache. Soweit so gut, dachte ich – noch.