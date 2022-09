Horror-Date: Der Bodyshamer

Ich wartete bereits vor dem Eingang, als er ankam. „Hey, nenn mich gerne Maxi“, stellte er sich vor. Doch anstatt mich zu fragen, wie es mir geht, oder wie mein Tag war, fing Maxi an, mich herablassend von oben bis unten zu mustern. Als würde er irgendetwas an mir suchen (und finden), was ihm nicht gefiel, schmunzelte er dabei auch noch so merkwürdig.