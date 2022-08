Horror-Date: Auf Drogen im Theater

Unsere Romanze verlief dann nicht ganz so glamourös wie die zwischen Brangelina. Statt in einer Hotelsuite besuchte ich Miriam in ihrem Reihenhaus in Augsburg, wo sie zusammen mit ihrer Hippie-Mutter wohnte, die mir am Esstisch von der heilenden Wirkung von Globulis und dem Weg zur inneren Mitte erzählte. Meine Mutter hatte mir vor der Zugfahrt für die Nacht noch eine Packung Kondome eingepackt („sicher ist sicher“), die aber nicht zum Einsatz kommen sollten. Dafür küsste mich Miriam abends nach dem Zähneputzen auf den Mund. Zurück in München erzählte ich meinem besten Freund, dass ich eine Freundin hatte. Endlich!