Horror-Date: Als Nichtschwimmerin am Badesee

Dann war es so weit. „Komm! Wir gehen Schwimmen!“, sagte Jonas und packte mich an der Hand. Er zog mich schnell hinter sich her, zu dem Holzsteg, der den See in zwei Hälften teilte. Wenn es nach ihm ginge, würde ich mit nur einem Sprung mitten im See landen, an einer Stelle, an der ich nicht mehr stehen könnte. Das wäre nicht gut ausgegangen. Also sagte ich, dass ich lieber bei einer seichten Stelle ins Wasser gehen wollte. Dafür mussten wir allerdings an einigen Seebesucher:innen vorbei und uns durch ein trockenes Gebüsch kämpfen. Schon da schaute er mich irritiert an – und auf einmal fühlte ich mich bei ihm gar nicht mehr sicher.