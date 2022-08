Horror-Date: Der Stripclub-Plan

David lächelte, sah aus wie auf seinen Bildern, begrüßte mich nett und fragte, was ich trinken wolle, um dann für mich zu bestellen, was ich ganz süß fand. Wir saßen nebeneinander an der Bar, er trank Bier, ich etwas Alkoholfreies, weil ich mit dem Auto da war. Er fragte mich, was ich beruflich mache und ich fing an, von meinem Studium zu erzählen – Erziehungswissenschaft. David unterbrach mich sofort: „Das ist total langweilig, das will ich nicht hören.“ Ich war kurz sprachlos angesichts solcher Frechheit, er redete einfach weiter. Von da an ging es nur noch bergab: Nach kaum zehn Minuten legte David den Arm um meine Schultern, zog mich an sich und versuchte, mich zu küssen. Ich wehrte ihn ab. Ich bin feministisch und körperliche Selbstbestimmtheit ist mir sehr wichtig. Jemanden so schnell, ohne zu fragen und Zustimmung zu küssen, geht meiner Meinung nach gar nicht. Weder der Barkeeper noch die wenigen anderen Gäste im Pub nahmen uns zur Kenntnis, obwohl ich mich sichtlich unwohl fühlte.