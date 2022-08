Horror-Date: Heiße Gedanken der anderen Art

Ich faselte etwas davon, dass ich morgen früh arbeiten müsse und sowieso jetzt losmüsse, ich hätte eine Verabredung vergessen. Etwas Besseres fiel mir in meinem Delirium aus Hunger und Hitze nicht ein. Ich verabschiedete mich unter Maries Murren und setzte mich in den Bus zu meinen Freund:innen, die mit einer Dönerpizza an der Haltestelle auf mich warteten. Die Fahrt dauerte fünf Stunden – zumindest kam es mir so vor. Mit jedem Stopp wurde ich ungeduldiger, das Ruckeln des Busses bohrte ein zusätzliches Loch in meinen Bauch. Und dann endlich hielt ich den warmen Pizzakarton in meinen Händen. Bei einem Essenswettbewerb hätte ich an diesem Tag sicher gute Chancen gehabt. Ich verschlang die Pizza an der Haltestelle in Rekordzeit. Noch nie hat mir etwas so gut geschmeckt.“