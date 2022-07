Horror-Date: Frieren für nichts

21:00 Uhr: Nach 45 Minuten in der Kälte schwindet meine Empathie. Mir ist eiskalt. Ich gehe auf und ab, damit mir wärmer wird – umsonst. Ich rufe John an: „Wo bist du?“ – „Oh, du bist schon da! Ich muss die Zeit übersehen haben. Ich mache mich sofort auf den Weg! Sorry! Ich musste einer Freundin helfen“, sagt er. In zehn Minuten sei er da. Ehrlich gesagt: Ich schäme mich dafür, dass ich zugelassen habe, dass dieser fremde Mensch so mit mir umgegangen ist. Doch eine leise Stimme in meinem Kopf sagt in diesem Moment: „Was, wenn er der Richtige ist und einfach einen schlechten Tag hat? Außerdem ist er hilfsbereit, wenn er seiner Freundin hilft, oder?“. Naiv? Vielleicht. Ich gebe dem Date eine Chance.