Die unerwünschte Dritte

So ging es den Großteil des Abends weiter. Wir hatten uns der Situation schon ergeben – Jule würde wohl nicht mehr merken, dass sie ein Third Wheel war – da drückte Lisa sanft meine Hand. Und Jule sagte plötzlich: „Wartet mal, war das hier eigentlich ein Date nur für euch beide?“ – „Eigentlich schon.“ Jetzt fühlte sie sich furchtbar und wir verbrachten den Rest der Zeit damit, ihr zu versichern, dass das Missverständnis doch nicht so schlimm sei und mal passieren könne. Zumindest konnte Jule ein paar gute Fotos von Lisa und mir machen – auf Instagram sah es also so aus, als hätten wir unser romantisches Date doch noch bekommen.