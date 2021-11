Frauen of Color, wollt ihr einen Alman daten?

Haltet ihr euch also trotz eines Überangebots an weißen Männern lieber an Männer of Color? Weil euch eure Zeit zu kostbar ist, um sie damit zu verbringen, eurem neuen Schatzi erstmal einen mühsamen Rassismus-Grundkurs zu halten? Weil ihr an all die Situationen denkt, in denen das Rassismus-bedingte Ungleichgewicht in eurer Beziehung offensichtlich wäre? Wenn ihr bei der Wohnungssuche lieber seinen Namen nennt und euren verschweigt? Wenn euch beim Familienfest die Tante dafür lobt, wie gut ihr Deutsch könnt? Welche Konflikte tun sich in euch auf, wenn sich nach einem flotten Flirt im Club Kartoffel-Karsten oder Alman-Axel wieder melden? Habt ihr Angst, dass ihr euch selbst verratet, wenn ihr euch emotional zu fest bindet an einen Vertreter einer gesellschaftlichen Gruppe, die dafür verantwortlich ist, dass ihr und Menschen, die aussehen wie ihr euer ganzes Leben lang Diskriminierung erfahrt?