Bisexuelle Frauen, sind Dates mit Frauen besser als Dates mit Männern?

In den Videos erzählen die Userinnen oft auch, dass sie zu Frauen beim Daten viel schneller eine enge Bindung aufbauen und sie offen über ihre Emotionen sprechen konnten. Wenn ich mit Männern hin und her schreibe, geht es oft darum, was man gerade so macht, um Lieblingsserien oder darum, was in der Welt los ist. Mir persönlich fällt es normalerweise auch leichter, mit Frauen über Gefühle zu sprechen. Erlebt ihr das bei Dates auch so? Und decken sich die Beschreibungen der Frauen auf Tiktok auch ansonsten mit euren eigenen Erfahrungen? Ist es anders, mit einem Mann oder einer Frau zu flirten? Unterscheidet sich die Kommunikation bei Männern und Frauen beim Daten sehr? Oder sind das alles nur Stereotype? Erzählt doch mal von euren Erfahrungen.