Horror-Date: Mit dem Lügner im Katzencafé

Wisst ihr, wie die Welt aussehen würde, wenn Katzen Daumen an ihren Pfoten hätten? Richtig! Sie würden die Weltherrschaft an sich reißen, wie die Netflixserie „Love, Death & Robots“ deutlich macht. In dieser post-apokalyptischen Welt erklärt eine sprechende Katze, dass die mittlerweile ausgestorbenen Menschen nur aus praktischen Gründen wichtig für die Tiere waren. Die Hauskatzen wurden von ihnen nämlich gepflegt, gefüttert und gewaschen – wenn die arroganten Vierbeiner das zulassen. „Wieso hatten die Menschen überhaupt Kontakt zu diesen haarigen Mördermaschinen?!“, will ein Protagonist in der Serie wissen. Diese Frage stellte ich mir auch, als ich an einem heißen Sonntagvormittag auf einem Date in einem Restaurant war, bei dem das Einzige, das an mir klebte, Katzenhaare waren – und bei dem mein Gegenüber lieber mit den Katzen schmuste als mit mir.