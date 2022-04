Horror-Date: Betreutes Blinddate wider Willen

Es war in meinem ersten Semester im Sommer 2011. Ich war 19, gerade fürs Studium in eine Kleinstadt gezogen, kannte niemanden, und versuchte Anschluss zu finden. Zum Glück war ich mit dieser Einsamkeit nicht allein. Und so saß ich in der Montagsvorlesung jede Woche neben Vicky und Judith. Beide pendelten und unsere Freundschaft war auf „Einführung in die Soziologie“ beschränkt. Eineinhalb Stunden, jeden Montagvormittag im Audimax, danach ein gemeinsames Essen in der Mensa. Den Rest der Woche sahen wir uns nicht.