Horror-Date: Der geizige Zugezogene in Berlin

Als ich vor einem Jahr aus Bayern nach Berlin zog, kannte kaum jemanden dort. Ich wollte interessante Leute kennenlernen, mich vielleicht sogar verlieben. Also lud ich mir Bumble herunter, bevor ich alle Kisten ausgepackt hatte. Es war Freitagnachmittag, ein warmer Sommerabend, die Luft aufgeladen von all den Möglichkeiten. Ich swipte mich voller Begeisterung durch Kunststudierende, Schriftsteller:innen, Musiker:innen. Wie Ben (Name geändert): schwarz-weiße Fotos, Jeansjacke, ein junger James Dean mit Gitarre. Bei seinen Interessen war Literatur angegeben. Ich liebe Bücher, deswegen freute ich mich darauf, mit ihm darüber zu sprechen. Wir hatten ein Match, ich schrieb ihn an. Normalerweise treffe ich Menschen nicht sofort, aber er klang sympathisch und ich wollte mein erstes Wochenende in Berlin nicht allein zuhause verbringen. Ben schlug vor, dass wir uns um sieben im Volkspark Friedrichshain treffen. Ich packte eine Decke und zwei gekühlte Bier ein und machte mich auf den Weg.