Horror-Nachbar:innen: Der anonyme Drohbrief

Als ich in die Mietwohnung am Wiener Stadtrand zog, war ich begeistert: Die Gegend erinnerte mich an das Vorstadtleben der Frauen aus der Serie „Desperate Housewives“. Schöne Häuser, wenige Menschen, teure Autos und eine unglaubliche Stille. In der Straße gab es schöne Grünflächen und Bäume. Richtig fancy! Richtig konservativ! Warum ich – ein junger Partytiger – dort hingezogen bin? Da ich als DJ sowieso ständig lauter Musik ausgesetzt war, wusste ich die Ruhe sehr zu schätzen. Ich freute mich also auf mein neues Zuhause.