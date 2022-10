Horror-Nachbar:innen: Die reichen Schnorrer

Im Treppenhaus stapelten sich die Schuhe, vor der Haustür hochpreisige Luxuswagen. Auf unserer Straße standen an diesem Abend mehr PS als am Nürburgring in einem Jahr. Die Party fand besonders rücksichtsvoll an einem Mittwoch statt. Der Krach war unerträglich. Jede Studi-Party hätte dagegen einpacken können. Die Polizei schaute an dem Abend mehrfach vorbei. Erst wegen Lärmbelästigung, später gleich mit mehreren Einsatzwagen. Gegen Mitternacht kam es in der 80-Quadratmeterwohnung zu einer Schlägerei, offenbar mit reger Beteiligung. Die Blutflecken im Treppenhaus machte meine Mutter weg, tagelang hatte sich niemand erbarmt.