Horror-Date: Die Mutter im Zimmer

Ich war perplex. Was war das hier? Konnte diese Frau wirklich seine Mutter sein? Warum war er nicht erschrocken? Warum störte ihn nicht, von seiner Mutter beim Vorspiel beobachtet zu werden? Und musste ich mich nicht bei ihr vorstellen? Machte man das nicht so? Ich versuchte, seine Hände von meinem Körper zu schieben, fuhr mir durch die Haare, zog das Laken an mir hoch, setzte mich leicht im Bett auf und überlegte laut, wie jetzt weiter zu verfahren sei. Sollte ich mich wieder anziehen? Rausgehen, mich vorstellen und für die Kekse danken? Nein, sagte Tobi. Auf keinen Fall sei das notwendig. Seine Mutter sei „cool mit sowas“, sie störe sich nicht an nackten Frauen in seinem Zimmer.