Horror-Party: Schnaps für 400 Euro in der Touristenfalle

Der Kellner brachte einen handgeschriebenen Zettel, auf dem umgerechnet die Summe von 400 Euro für eine kleine Flasche Raki und ein Tellerchen mit Apfel- und Orangenschnitzen stand. Ich musste lachen. „WHY DO YOU LAUGH?!“, donnerte der Kellner. Naja, das könne ja nicht stimmen. Doch, meinte er, hier stehe es ja. Er habe es aufgeschrieben. „Das zahlen wir nicht.“ Seine Halsadern pulsierten voller Wut und er rief nach einem weiteren Kellner. „Wollt ihr uns in unserem eigenen Laden bestehlen??!!!“ Anıl schüttelte enttäuscht den Kopf. Der Kellner hatte jetzt meine Schulter gepackt und mein Gesicht ganz nah an seines gezogen. „YOU PAY NOW!“ „Wir haben nicht so viel Geld ...“, winselte ich mit der Stimme einer kastrierten Reptilienfutter-Maus.

„Ihr hättet wenigstens die Flasche Raki austrinken sollen“

Seine Lösung: Der andere Kellner würde meinen Freund als Geisel dabehalten und er selbst würde mit mir zum nächsten Geldautomaten gehen. Ich willigte aus Mangel anderer Alternativen ein. Als wir die Treppe hoch wollten, kam uns eine weitere Gruppe deutscher Touristen entgegen und ich flüsterte ihnen zu, dass das hier eine miese Falle sei. Mein Bewacher hörte es und stieß mich gegen die Wand: „WHAT DID YOU SAY TO THEM??“ Ich, ganz piepsig: „Nothing … I only said hi … Germans, you know? Bayern München, Merkel …“ Er knurrte. Und bei aller Komik, mit der ich im Nachhinein versucht habe, dieses Erlebnis vor mir selbst zu verharmlosen: Spätestens, als ich an die Wand gedrückt wurde, hatte ich richtig Angst. Ich war mir in diesem Moment sicher, dass wir nicht körperlich unversehrt aus der Geschichte herauskommen würden.