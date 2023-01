Horror-Nachbar: Der aggressive Pöbler

Noch einen Schritt weiter ging er an meinem Geburtstag im Sommer 2019. An dem Tag hatte ich zwei Freundinnen eingeladen. Wir saßen im Garten, um dort vorzuglühen und einen Happen zu essen. Gegen zehn Uhr abends hat er ohne Ankündigung einfach einen Eimer Wasser über uns geschüttet. Und uns dabei beleidigt. Eine Freundin von mir hat er sogar „blöde Schlampe" genannt. Dann hat er die Polizei gerufen. Doch als die Beamten da waren, haben sie mich und meine beiden Freundinnen nur verdutzt angeguckt. Der Polizist hat mich gefragt, ob ich meinen Geburtstag feiern würde, und hat mir gratuliert. Als wir erzählt haben, was tatsächlich abgelaufen ist, sind sie zum Aggro-Nachbarn gegangen und haben ihn zurechtgewiesen. Das war ein kleiner Triumph für mich. Am nächsten Tag habe ich bei ihm geklingelt und wollte ihm ein Stück von dem übriggebliebenen Geburtstagskuchen vorbeibringen. So als kleines Friedensangebot, obwohl er uns so beschimpft hatte. Aber er hat nicht aufgemacht.