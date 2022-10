Horror-Nachbar: Der Club

Ich ging zügig an ihnen vorbei, um zum Hintereingang zu kommen – aber bog falsch ab und stand vor einem geschlossenen Einkaufszentrum. Ich konnte an ihren Stimmen hören, dass die Männer mir folgten und näher kamen. Ich floh in ein Parkhaus links von mir. Dort versteckte ich mich hinter einem Auto. Die Männer hatten mich so zwar aus den Augen verloren, verfolgten mich aber weiter und riefen immer wieder nach mir. Irgendwann wurden sie wütend und fingen an, mich frauenfeindlich zu beleidigen.