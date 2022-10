Horror-Nachbar: Geschrei am Morgen

„Hallo, ich der neue Nachbar.“

„Hallo.“

„Ich wollte mal fragen, was Sie da morgens für Gesangsübungen machen. Ist ein bisschen laut.“

„Ich weiß nicht, was du meinst.“

„Naja, diese Schreie aus dem Fenster.“

„Ich weiß nicht, was du meinst.“

„Aha. Okay. Komisch. Und dieses Gerumpel? Diese schweren Gegenstände?“

„Meine Maschine?“

„Wie?“

„Meine Muskelmaschine.“

Meine Welt war für zweieinhalb Wochen angenehm schwarz und weiß gewesen

Er zeigte mir eine Art Fitnessbank, die als einziger Gegenstand in dem Zimmer über meinem stand. Aha, er ließ wohl seine Gewichte auf den Boden fallen. Er meinte, er könne darauf achten, leiser zu sein. Und er tat es. Was gut war. Auch die Schreie kamen nur noch einmal wöchentlich. Aber irgendwie fand die Geschichte nicht den Abschluss, den ich mir erhofft hatte. Keine Katharsis. Der Lärm war das eine, aber er, dieser deutsche American Psycho, das Objekt meines Hasses, war nicht zu meiner Befriedigung entziffert worden. Der Mann entsprach zwar in seiner skurrilen Art im Wesentlichen dem, was ich mir vorgestellt hatte, aber ich hätte gerne ganz kurz in seinen Kopf geschaut. In diesen versteckten Winkel seines Hirns, in dem der Drang geboren worden war, AAAAAAAAHHHHHH und OOOOOHHH zu schreien. Ohne anscheinend auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass andere Menschen das nicht hören wollten. Ich würde nie erfahren, was da los war.