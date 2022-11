Horror-Nachbar: Der Postdieb

Als ich einmal müde von der Kellnerschicht nach Hause kam, fand ich meinen Mitbewohner in einer Diskussion mit einer wütenden Polizistin vor. Sie beschlagnahmte schließlich seine JBL-Box – „wegen Ruhestörung“ – und mein Mitbewohner bekam ein Bußgeld. „Der Bescheid kommt dann bald, die Box könnt ihr nächste Woche abholen“, sagte die Polizistin, die uns als „Pia, aber mit ‚Ph‘“ im Gedächtnis blieb.

Warum stand Herr B. eigentlich so viel hinter der Hecke in der Nähe des Briefkastens herum?

In den kommenden Wochen aber war der hinter der Hecke versteckte Briefkasten für das Mehrparteienhaus jeden Tag aufs Neue leer. Für uns kamen außer verknitterter Werbung kaum Briefe an. Spätestens, als Bankunterlagen meiner Mitbewohnerin mehrmals unterwegs „spurlos verloren gingen“, wurden wir misstrauisch. Warum stand Herr B. eigentlich so viel hinter der Hecke in der Nähe des Briefkastens herum? Wir begannen, die Hecke von unserem Wohnzimmerfenster aus zu beobachten. Täglich ging Herr B. zu den Briefkästen und tauchte wenige Minuten später wieder auf. Wir versuchten, ihn zu fragen, was er dort zu tun habe, aber sobald wir in seine Nähe kamen, eilte er davon. Der fehlende Bußgeldbescheid, störte uns jedenfalls nicht so richtig. Dass „Phia“ uns wohl vergessen hatte, wurde bald zum Running-Gag in der WG.