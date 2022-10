Horror-Nachbar:innen: Der Hauswächter

Wir nickten an den richtigen Stellen und waren, bevor es zum Nikotin-Flash kommen konnte, wieder in unserer Wohnung, eine Etage höher. Nach Karl-Heinz' Crash-Kurs verlief alles erstmal reibungslos. Wir füllten die Mülltonnen zum richtigen Zeitpunkt, und waren wir doch mal zu spät dran, wurden wir nicht entdeckt. Obwohl wir keinen Sticker an unseren Briefkasten klebten, blieben die Konsequenzen aus. Nur wenige Male gab es böse Blicke über Karl-Heinz' randlose Brille: Als wir einen Teppich auf dem Balkon ausklopften und Staub auf ihrem Balkon landetete. Als wir an einem Nachmittag Bierflaschen zu laut in die Kiste zurückräumten. Und zu den Absätzen der Partypumps von meiner Mitbewohnerin und mir: „Wat klackert denn bei euch so, habt ihr keinen Teppich im Flur?“