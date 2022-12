Horror-Nachbar: Der creepy Typ auf der Terrasse

Bei unserer zweiten Begegnung kam ich gerade vom Einkaufen. Er sprang aus seiner Haustür förmlich heraus. Etwas zu beiläufig erkundigte er sich über meine Wohnsituation, meine Interessen, meinen Beziehungsstatus. Dazu versuchte er angestrengt, immer wieder Augenkontakt herzustellen und lässig verschmitzt zu lächeln – was ihm aber nicht gelang und ihn gruselig statt charmant wirken ließ. Irgendwann wimmelte ich ihn damit ab, dass ich mein Tiefkühlgemüse endlich vor dem Gefrierbrand retten müsse, was im Winter wirklich eine schlechte Ausrede war. Das hielt ihn nicht davon ab, mir nur Minuten später eine Freundschaftseinladung auf Facebook zu schicken. Er musste am Klingelschild meinen Nachnamen gesehen haben. Ich nahm die Einladung an, ohne lange darüber nachzudenken. Er likte meine Fotos und schrieb per Messenger, ob ich mich schon eingelebt hätte. Hatten wir uns nicht gerade erst draußen unterhalten? Mir wurde immer unwohler beim Gedanken an unser nächstes Treffen auf der Terrasse, das leider unvermeidlich war.