Horror-Nebenjob: Am Fließband in der Tierfutterfabrik

Die Arbeit an sich war machbar. In einer gigantischen Halle in einem Industriegebiet stand ich am Ende eines 150 Meter langen Fließbandes. Am anderen Ende kamen Kisten, gefüllt mit Tierfutter für Hunde und Katzen, aus einem Loch in der Wand gefahren. Meter für Meter verpackten und etikettierten meine Kolleginnen und Kollegen das Futter. Ich schaute ihnen dabei zu und wartete darauf, dass die Kisten auf mich zugefahren kamen. Bei mir angekommen, packte ich sie mit beiden Händen, drehte mich einmal um 180 Grad und stapelte sie auf einer Palette. Das war’s. Dann kam die nächste Kiste. So ging das acht Stunden am Tag.