Horror-Nebenjob: Unterhosen falten in der Import-Export-Firma

„Ich habe während meiner Schulzeit in einer Kleinstadt immer in den Sommerferien gearbeitet, um den Rest des Jahres finanziell halbwegs unabhängig zu sein. Bei uns gab es viel Industrie, deswegen war es oft Fabrikarbeit. An eine Stelle kann ich mich besonders gut erinnern: Über Vitamin B habe ich einmal einen Ferienjob bei einer Import-Export-Firma bekommen, die mit Textilien handelt. Das bedeutet, dass dort importierte Textilien ausgepackt, anders zusammengepackt und wieder verschickt wurden. Ich war zuständig für Männerunterhosen in Feinripp und Doppelripp. Ich musste die Qualität sichern und die Unterhosen dann neu in gemischten Paketen zusammenpacken.