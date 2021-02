Horror-Nebenjob: Bei einer Pizza-Kette alleine den Laden schmeißen

Einmal fiel ich auf einen Trickbetrug an der Kasse rein. Zwei Männer quatschten mich so voll, dass ich nicht bemerkte, dass sie ihre Bestellung gar nicht bezahlt hatten. 60 Euro fehlten also in der Kasse – das wurde von meinem Gehalt abgezogen. Der Laden war für solche Fälle wohl nicht versichert – oder der Chef wollte mich bestrafen, auch wenn er so tat, als hätte er Mitleid. Ich hätte mir jedenfalls mehr Unterstützung gewünscht.