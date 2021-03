Horror-Nebenjob: Marktforscherin im Telefon-Center

Ich habe es gehasst: Dass ich nie wusste, bei was für einer Person mein Zufallsgenerator mich diesmal ausspucken würde. Dass ich so freundlich und nett sein konnte, wie ich wollte, und mich trotzdem alle am anderen Ende der Leitung wahnsinnig nervig fanden. Dass ich mit den Anrufen wirklich oft Leute in ihrer Privatsphäre gestört habe. Dass die Fragebögen so kompliziert und lange waren. Dass es in dem Büro Aufsichtskräfte gab, die ab und an unangekündigt eine Qualitätskontrolle machten, also die Telefonate mithörten. Und natürlich, dass gefühlt all meine Kolleg*innen in dem Großraum-Büro wesentlich erfolgreicher darin waren, Menschen dazu zu überreden, mit ihnen zu sprechen. Denn wenig macht einen Job ätzender, als sich die ganze Zeit wie eine Total-Versagerin zu fühlen.