Horror-Nebenjob: Body Shaming im Klamottenladen

Jedenfalls liegt es sicher auch an diesen sehr positiven Erinnerungen, dass ich etwa zehn Jahre später in genau so einem Laden als Aushilfe landete, zumindest ein paar Monate lang. Dabei war schon die Art, wie ich an den Job gekommen bin, etwas sketchy. Zwei sehr junge, sehr schöne Menschen sprachen mich an, als ich in der Innenstadt einkaufen war: „Hey, wir haben dich gesehen und du entsprichst genau unserem Look, hast du Lust, mal zu einem Vorstellungsgespräch vorbeizukommen?“ Ehrlicherweise fühlte ich mich sehr geschmeichelt. Das Ganze fühlte sich ein bisschen nach Casting an – und ich war eine Runde weiter!!! Und einen Job konnte ich damals sowieso gut gebrauchen, weil ich gerade im ersten Semester an der Uni angefangen hatte. Also sagte ich zu.