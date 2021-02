Horror-Nebenjob: Anzeigenblätter austragen und Demütigungen einsammeln

Einmal, kurz vor Ende meiner Route, legte ich die letzten Anzeigenblätter in die Briefkästen eines schicken Mehrfamilienhauses. Ich war gerade dabei, ein Anzeigenblatt in einen Briefkasten zu stecken, als im Haus ein Mann an die geschlossene Glastür trat und mir gestikulierend vermitteln wollte, dass ich das Anzeigenblatt bloß nicht in seinen Briefkasten werfen soll. Ich war etwas irritiert, da ich es seit Monaten in diesen Briefkasten legte und auch kein „Bitte keine Werbung“-Sticker dort angebracht war. Ich dachte, dass er die Haustür aufmachen und mir sagen würde, dass er kein Interesse an diesem Anzeigenblatt mehr habe. Doch es blieb beim Gestikulieren und sein wütender Blick schüchterte mich ein. Ich konnte seinem angewiderten Gesichtsausdruck entnehmen, dass er nicht viel von mir hielt. Diesen „Die-blöde-Ausländerin-schon-wieder“-Blick habe ich bis heute nicht vergessen. Ich habe mich lange gefragt, wie man einem jungen Mädchen so dermaßen unsensibel begegnen kann. Ich steckte die Demütigung ein und ging nach Hause.