Horror-Nebenjob: Panikattacken bei der Promo für eine Autowerkstatt

Für mich war das der Horror: Auf einer fremden Sprache und in einem fremden Land Menschen von einer Autowerkstatt zu überzeugen, von der niemand Werbung wollte. Verträge schloss ich in den ersten beiden Tagen keine ab. Wohl aber an meinem letzten: Da sammelte ich immerhin drei Vertragsunterschriften – ich glaube, ich tat den Leuten leid. Am Abend ging ich ins Büro des Chefs, einem Typen im billigen Anzug Mitte 30, der in seinem Leben wahrscheinlich noch nicht so viel geschafft hatte – es aber dennoch hinbekam, mir Respekt einzuflößen –, und holte meine Provision ab. Am nächsten Morgen ging ich nicht mehr hin. Ich habe mich nicht einmal getraut, offiziell zu kündigen. Kurze Zeit später fing ich bei einer Pizzeria als Kellnerin an. Dort erst merkte ich, dass ich durch meine Arbeit bei Pitstopgenau das Geld verdiente, das ich zuvor für mein seriöses Outfit und die Fahrten ins Industriegebiet ausgegeben hatte.“