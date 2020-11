Horror-Nebenjob: Rikschafahrer und Stadtführer

Am lukrativsten war es, an der Rheinpromenade herumzulungern und nach Flusskreuzfahrtschiffen Ausschau zu halten. Die hatten keine andere Wahl als in Mainz anzulegen, während sie auf dem Weg ins weltberühmte Mittelrheintal waren. Wenn ein Schiff anlegte, postierten wir uns direkt am Anleger. Lässig an unsere Rikschas gelehnt erwarteten wir unsere internationalen, meist betagten Kunden. „Wanna catch a ride? City tour for 60 euro only!“, priesen wir unsere Dienste an. Am Anfang war es mir peinlich, die Touristen auf die Weise anzusprechen, aber irgendwann hatte ich Spaß daran und wurde immer kreativer in der Kundengewinnung. Beispielsweise lud ich Touristen mit kleinen Späßen zu einer Rundfahrt ein oder spielte Musik über meine Bluetooth-Box, um Aufmerksamkeit zu erregen.