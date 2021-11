Horror-Party: Nüchtern auf der Abrissparty

Zwar war es keine verbotene Hausparty, sondern eine Abrissparty in einem zur Feierlocation umgebauten ehemaligen Hotel. Das sollte an diesem Abend seine letzte wilde Nacht erleben, bevor es in die goldenen Hände der Gentrifizierung fiel. Das Fremdscham-Level aber war das gleiche. Ja, so ein Abend voller Saufgeschichten und draufgängerischen Abenteuern kann ab und zu ganz schön sein. Aber eines, das hatte ich ganz vergessen, ist dafür manchmal elementar: Man sollte zumindest ansatzweise so betrunken sein, wie die anderen. Denn der Ursprung des Exzesses ist ja irgendwie der Rausch. Dem Alkohol aber habe ich schon zwei Jahre zuvor entsagt.