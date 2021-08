Horror-Party: Zehn Bier und Gras-Asche

Und dann hab ich eine richtig bescheuerte Idee. So einen klassischen Party-Einfall, à la „es könnte jetzt lustig sein, wenn...“ – und dann ist es am Ende eine angedüdelte Katastrophe. So eine Idee, die man im nüchternen Zustand nicht nur verwerfen, sondern auf die man nicht mal kommen würde. Ich erinnere mich in meinem nebulösen Zustand an etwas, das ich mal gehört hatte: Nämlich, dass es richtig witzig sei, die Asche von Cannabis nochmal zu rauchen. Und Spoiler: Es ist null witzig. Und ziemlich sicher ist es auch richtig ungesund. Aber das musste ich erst mal selbst rausfinden: Ich füge in den Bongkopf noch etwas Tabak hinzu, damit sich die Masse besser erhitzt, halte das Kickloch zu und entzünde den Tabak mit einem Feuerzeug, während ich inhaliere.