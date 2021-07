Horror-Party: Beziehungsdramen auf Clubsuche

Der nächste Laden: ein schmaler Mini-Club, den mein Freund aufgetan hatte. Soweit wir es von außen erkennen konnten, war die Stimmung prächtig. Es war wahrscheinlich etwa drei Uhr, also höchste Zeit. Ich wollte da jetzt rein und sehr viel trinken. Nicht so: Gastgeberin Mara. Der Eintritt, obwohl nur noch halb so viel wie im vorigen Club, war ihr noch immer zu hoch. Wir hätten uns an diesem Punkt von ihr verabschieden können, um zu retten, was zu retten war. Wir taten es nicht. Vielleicht war es Loyalität, wahrscheinlich aber spürten wir, dass der Abend gelaufen und Widerstand zwecklos war. Weiter ging es mit der deprimierenden Odyssee.