Horror-Party: Nackt im Gülle-See

„Als ich in die elfte Klasse ging, traf ich mich fast jeden Abend mit meinen Freunden. Meistens feierten wir dann recht ausgelassen. Auch zu Beginn dieses verhängnisvollen Abends war mir klar: Es wird heute sicher wieder witzig. Die Eltern einer meiner Freunde waren nicht zu Hause und zu sechst oder siebt trafen wir uns in seinem Heimatdorf. Es war Montagabend und eigentlich hatten wir nur geplant, einen Film zu schauen, doch schon bald hatte jeder von uns ein Bier in der Hand. Nach kurzer Zeit rief einer, es muss wahrscheinlich der Gastgeber gewesen sein: „Jetzt gibt es eine Runde Kurze.“ Wir hörten „Dickes B“ von Seeed und „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten, einer meiner Kumpels fing an zu kiffen und wir tanzten durch das Wohnzimmer, bis wir gegen drei Uhr morgens Lust bekamen, kurz an die frische Luft zu gehen. Die Stimmung auf der Party war zu diesem Zeitpunkt, sagen wir, sehr gelöst.